Com show de Haaland, Manchester City goleia o Liverpool e avança na Copa da Inglaterra

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Haaland decidiu para o City.

O Manchester City recebeu o Liverpool na manhã deste sábado (4), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e não tomou conhecimento do adversário, aplicando 4 a 0 no placar. A grande estrela do dia foi o centroavante Erling Haaland, que marcou três vezes contra o time de vermelho.

Com o grande resultado diante do rival, os comandados de Pep Guardiola avançam às semifinais da competição. O próximo adversário será definido através de sorteio e ainda restam três partidas das quartas: Southampton x Arsenal; Chelsea x Port Vale; e West Ham x Leeds United. Todas serão realizadas neste final de semana.

Eliminado da Champions League no último mês, o time de azul tenta o segundo título nacional na temporada, após vencer a Copa da Liga Inglesa, no final de março, contra o Arsenal. Na reta final da Premier League, a equipe ocupa a segunda posição e está bem distante do próprio clube londrino.

Já o Liverpool fechará a temporada sem títulos, após eliminação na Champions League e nos torneios nacionais, incluindo a derrota na decisão da Supercopa para o Crystal Palace. O clube está na 5ª colocação do nacional e ainda tenta se aproximar da zona de classificação do principal torneio continental.

A partida no Etihad Stadium começou agitada e o Liverpool teve as primeiras oportunidades. Aos 14 minutos, Mohamed Salah recebeu belo lançamento de Mamardashvili. O camisa 11 ganhou do zagueiro, mas bateu mal, à esquerda do goleiro Trafford. Um pouco depois, aos 26, Hugo Ekitike recebeu dentro da área e mandou por cima da meta.

O City acordou para o jogo após a primeira meia-hora e abriu o marcador aos 36 minutos. Nico OReilly recebeu dentro da área, girou para cima de Virgil van Dijk, que derrubou o jovem lateral. O árbitro não exitou e marcou o pênalti. Na cobrança, Haaland deslocou o goleiro do Liverpool e anotou seu primeiro tento na Copa da Inglaterra.

Aos 46, o norueguês apareceu novamente para anotar o segundo na partida. Cherki e Semenyo armaram boa jogada no lado direito. O camisa 42 avançou pela lateral e cruzou na medida para o centroavante, que não deu chances para o arqueiro Mamardashvili.

Logo no início da segunda etapa, aos 3 minutos, o Liverpool errou uma cobrança de lateral no campo de defesa e a bola sobrou limpa para Cherki. O meia acionou Semenyo, que entrou em velocidade dentro da área e tocou com categoria na saída do goleiro para aumentar o placar.

Com a fragilidade dos visitantes, o Manchester City fechou o placar aos 11 minutos. O'Reilly e Semenyo avançaram pelo lado esquerdo do ataque. O jovem lateral penetrou na área adversária e apenas rolou para Haaland mandar uma bomba para anotar o hat-trick no embate. O atacante chegou ao 33º na temporada com a camisa azul.