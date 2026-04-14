Com novo técnico, Bia Haddad Maia vence na estreia em Portugal

Bia tenta voltar à sua melhor fase. WILLIAM WEST / AFP

Sem vitórias em chaves principais desde setembro de 2025, Bia Haddad Maia enfim quebrou o jejum nesta terça-feira (14). No WTA 125 de Oeiras, em Portugal, a brasileira venceu Francisca Jorge por 2 sets a 0 (6-4 e 7-6(3)).

Com o triunfo, ela avançou para as oitavas de final do torneio português. Agora, Bia enfrentará a vencedora do duelo entre Maja Chwalinska e Kaitlin Quevedo.

A brasileira, que já foi número 10 no ranking da WTA, recentemente trocou de treinador. O espanhol Carlos Martinez Comet assumiu o lugar de Rafael Paciaroni.

Bia ocupa a 69ª posição no ranking da WTA. Ela busca se recuperar e voltar aos momentos vividos nos últimos anos, quando chegou a fazer semifinal em Roland Garros, em 2023.