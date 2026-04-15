Com lesão no punho, Alcaraz desiste do ATP 500 de Barcelona

Alcaraz é o atual número 2 do mundo. Divulgação / Barcelona Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, anunciou nesta quarta-feira (15) sua desistência do torneio ATP 500 de Barcelona devido a um desconforto no punho que sentiu na terça, durante sua partida contra o finlandês Otto Virtanen.

— Para ser sincero, é estranho e difícil sentar aqui pela segunda vez, já que já fiz isso anteriormente, e anunciar que não poderei continuar no torneio — disse Alcaraz à imprensa.

Na terça-feira, o espanhol precisou ser brevemente atendido na quadra por um fisioterapeuta após sentir um desconforto no punho direito. Ele retomou a partida em seguida e conseguiu derrotar Virtanen por 6/4 e 6/2.

— Já senti essa sensação uma ou duas vezes antes, e não passou disso. Nunca virou algo sério — havia declarado Alcaraz após a partida.

O sete vezes campeão de Grand Slams pareceu muito mais abatido nesta quarta durante sua coletiva de imprensa, realizada após ele ter passado por exames médicos.

— Pensei que já tivesse sentido isso antes e que não pioraria, que fosse apenas um desconforto resultante das exigências físicas de toda a semana. No entanto, à luz dos resultados dos exames de hoje, foi visto que é uma lesão um pouco mais séria do que qualquer um de nós esperava.

Alcaraz, que chegou a Barcelona após perder a final do torneio de Monte Carlo no domingo para Jannik Sinner, explicou que sentiu uma pontada no punho ao devolver um saque, e o desconforto foi piorando depois.

— Tenho que voltar para casa para iniciar minha recuperação o mais rápido possível com minha equipe, com os médicos e o fisioterapeuta e tentar ficar o mais saudável possível, o mais rapidamente possível, para os torneios que tenho pela frente no futuro — explicou o número 2 do mundo.

Alcaraz, para quem uma vitória em Barcelona teria significado retomar a liderança do ranking mundial, não disse se estaria apto a competir no Masters 1000 de Madri, que começa na próxima semana.