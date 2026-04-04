Com Itália fora da Copa, Canadá tenta atrair torcida dos residentes italianos

Troque sua camisa da 'Azzurra' por uma dos 'Canucks': essa foi a proposta feita neste sábado (4) pela Federação Canadense de Futebol (Canada Soccer) aos torcedores ítalo-canadenses em Toronto para "apoiarem" o Canadá na Copa do Mundo de 2026.

Após a eliminação contra a Bósnia e Herzegovina, a Itália não se classificou para o torneio, assim como nas edições de 2018 e 2022. Se tivesse conseguido a vaga, a tetracampeã mundial teria ficado no Grupo B, junto com Canadá (um dos três países-sede), Catar e Suíça.

Durante várias horas neste sábado, torcedores fizeram fila em frente a uma cafeteria no bairro "Little Italy" em Toronto para trocar suas camisas azuis ou brancas pelas vermelhas com a folha de bordo, como mostram as imagens compartilhadas nas redes sociais.

No entanto, a campanha publicitária, que tem com o objetivo apoiar a seleção canadense, permite que os torcedores fiquem com as camisas da Itália que tinham planejado trocar.

"O futebol no Canadá foi construído por gerações de jogadores, torcedores e comunidades, incluindo os ítalo-canadenses que ajudaram a manter viva a paixão pelo nosso esporte", disse Paulo Senra, gerente de comunicação da Canada Soccer.

"Queremos que todos os canadenses, independentemente de suas lealdades históricas, se juntem à empolgação em torno da nossa seleção masculina, porque desta vez tudo gira em torno do Canadá", acrescentou Senra, citado em um comunicado da Federação.

O Canadá tem 1,5 milhão de habitantes de origem italiana, ou seja, 4,3% da população, segundo o censo de 2021, e mais de 80% vivem nas províncias de Ontário e Quebec.