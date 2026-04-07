Com gol no fim, Arsenal vence Sporting fora de casa e abre vantagem nas quartas da Champions

Havertz marcou o gol do Arsenal. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Arsenal saiu em vantagem sobre o Sporting nas quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira (7), em Lisboa, as emoções da partida de ida ficaram para o fim: aos 45 minutos do segundo tempo, Havertz marcou o gol para decretar o 1 a 0 dos Gunners.

Assim, os ingleses jogam por um empate em Londres, no próximo dia 15, quarta-feira. Os portugueses precisam vencer por dois ou mais gols de saldo para avançar no tempo normal — o duelo vai para a prorrogação caso vença por 1 a 0. O vencedor encara na semi Barcelona ou Atlético de Madrid que entram em campo nesta quarta (8), pelo jogo de ida.

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Partida morna

O primeiro tempo não foi de grandes emoções na capital portuguesa. O único lance de perigo foi protagonizado por Maxi Araújo: ele recebeu grande bola de Diomandé, mas parou em defesaça de Raya e no travessão.

Depois de um início com os donos da casa melhores, o Arsenal equilibrou as ações, mas só chegou em levantamentos na área e mostrou-se pouquíssimo criativo.

Emoção no fim

O duelo passou a ser mais atrativo na reta final. Com chances pontuais para ambos os lados, foram os visitantes que acabaram se dando melhor.

No fim, quando tudo parecia se encaminhar para um empate justo sem gols, brasileiro Gabriel Martinelli tirou uma assistência espetacular da cartola aos 45 do segundo tempo. Havertz recebeu, não perdoou, finalizou com muita calma e decretou o 1 a 0. Apontado como franco favorito, o Arsenal está em vantagem no confronto.