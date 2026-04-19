Com gol de Endrick, Lyon vence na visita ao PSG (2-1) e deixa título em aberto

O Paris Saint-Germain perdeu por 2 a 1 para o Lyon neste domingo (19), no Parque dos Príncipes, pela 30ª rodada da Ligue 1, apenas cinco dias após vencer o Liverpool por 2 a 0 em Anfield, pelas quartas de final da Champions League.

A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique foi derrotada com gols no início do jogo, marcados pelo atacante brasileiro Endrick (6') e pelo português Alfonso Moreira (18').

Gonçalo Ramos desperdiçou um pênalti para o PSG aos 33 minutos e o ponta-esquerda georgiano Kvaratskhelia diminuiu nos acréscimos (90+4').

O time parisiense permanece na liderança com 63 pontos mas é ameaçado pelo Lens (62 pontos), que disputou um jogo a mais.

O Lyon ocupa a terceira colocação, com 54 pontos, restando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Nos demais jogos deste domingo, o destaque foi a vitória do Rennes por 3 a 0 fora de casa, contra o Strasbourg. O resultado deixa a equipe bretã firmemente consolidada na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, favorecida pelo empate do Monaco com o Auxerre (2-2).

Na parte inferior da tabela, o Paris FC garantiu matematicamente a permanência na primeira divisão francesa após vencer o lanterna, e praticamente rebaixado, Metz por 3 a 1, jogando em casa.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato francês:

Sexta-feira, 17 de abril

Lens - Toulouse 3 - 2

Sábado, 18 de abril

Lorient - Olympique de Marselha 2 - 0

Angers - Le Havre 1 - 1

Lille - Nice 0 - 0

Domingo, 19 de abril

Monaco - Auxerre 2 - 2

Nantes - Brest 1 - 1

Strasbourg - Rennes 0 - 3

Metz - Paris Football Club 1 - 3

PSG - Lyon 1 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 28 20 3 5 62 25 37

2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28

3. Lyon 54 30 16 6 8 45 30 15

4. Lille 54 30 16 6 8 49 34 15

5. Rennes 53 30 15 8 7 52 41 11

6. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

7. Monaco 50 30 15 5 10 52 45 7

8. Strasbourg 43 29 12 7 10 46 37 9

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Paris Football Club 38 30 9 11 10 40 46 -6

11. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

12. Brest 37 29 10 7 12 38 44 -6

13. Angers 34 30 9 7 14 26 40 -14

14. Le Havre 30 30 6 12 12 25 38 -13

15. Nice 29 30 7 8 15 34 56 -22

16. Auxerre 25 30 5 10 15 25 39 -14

17. Nantes 20 29 4 8 17 25 46 -21

18. Metz 15 30 3 6 21 27 66 -39

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