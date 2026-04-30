Com dois recordes nacionais, Laura Amaro fatura três medalhas no Pan de Levantamento de Pesos

A carioca Laura Amaro conquistou, nesta quarta-feira (29), as primeiras medalhas internacionais da temporada 2026. Ela faturou uma prata e dois bronzes na categoria até 77 kg feminino do Campeonato Pan-Americano Adulto de Levantamento de Pesos, no Panamá. E ainda quebrou dois recordes nacionais: no arranco, com 111 kg, e no total, com 248 kg.
Com os pódios de Laura, o Brasil chega a oito medalhas na competição, sendo duas pratas e seis bronzes. Nathasha Rosa conquistou uma prata e dois bronzes na categoria até 53kg feminino, e Thiago Félix ganhou dois bronzes na categoria até 65kg masculino, na abertura da competição.
Laura começou o evento acertando suas três tentativas no arranco, com 107 kg, 110 kg e 111 kg, esta última um quilo acima do recorde nacional. A estadunidense Martha Rogers ficou com o bronze ao erguer 108 kg. A colombiana Maria Fernanda Mena ficou com o ouro, superando a brasileira em cinco quilos.
Mas no arremesso, Laura teve problemas. Falhou na primeira tentativa, com 135 kg. Novamente não conseguiu erguer na segunda tentativa, com 137 kg, dois quilos abaixo de seu próprio recorde. Somente na terceira vez, com os mesmos 137 kg, fez a carga que lhe garantiu dois bronzes e o recorde nacional do total.
Laura ainda ficou muito próxima da medalha de prata no arremesso, apenas um quilo abaixo do resultado da colombiana Mari Periñan. O ouro ficou com Martha Rogers, com 141 kg. No total, a estadunidense somou 249 kg e ficou no lugar mais alto do pódio, enquanto Maria Fernanda Mena faturou a prata, com os mesmos 248 kg da brasileira, vencendo Laura por ter feito sua carga antes.