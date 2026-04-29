Com dois ouros de judocas  do Grêmio Náutico União, Brasil domina Pan Cadete de Judô

O Brasil conquistou 14 medalhas (oito de ouro, quatro de prata e duas de bronze), no Campeonato Pan-Americano Cadete de Judô, disputado em Guayaquil, no Equador.
As finais foram realizadas na noite de terça-feira (28). Os judocas brasileiros não subiram no pódio em apenas duas categorias.
Das 14 medalhas da seleção brasileira, três delas foram de atletas de clubes gaúchos. Arthur Bonato e Yago Mello, do Grêmio Náutico União, levaram ouro e Gabrielli Casola, da Sogipa, ficou com a prata.
Favoritismo confirmado
Líder do ranking mundial da categoria até 50 kg, Arthur Bonato precisou de três vitórias, todas por ippon, para garantir o lugar mais alto do pódio.
Na estreia, ele derrotou o mexicano Jesús Díaz, na semifinal foi a vez do estadunidense Taylor do Carmo e, na decisão, Jannaco Bearcy, também dos Estados Unidos.
Do Carmo dividiu o bronze com o canadense Giorgi Korashvili.
Supremacia nos 81 kg
O segundo atleta do União a levar a medalha de ouro foi Yago Mello, na categoria até 81 kg.
Assim como Bonato, ele venceu três combates, todos pela via rápida. O primeiro a cair foi o equatoriano Emerson Vera. Logo depois veio o costa-riquenho Alberto Montes e, na final, o canadense Drake Gregory.
As medalhas de bronze ficaram com Montes e o estadunidense Shota Kundukhashvili.
Gabrielli Casola vence duas, mas cai na final
Na categoria feminina até 40 kg, Gabrielli Casola venceu suas duas primeiras lutas, contra a mexicana Solis Lizarraga e a equatoriana Kiada Gómez, por desqualificação das adversárias, que acumularam penalizações.
Como a chave tinha apenas três atletas, as duas melhores foram para a disputa do ouro e Gómez conseguiu um ippon para derrotar a judoca da Sogipa, que terminou com a prata.
Confira os medalhistas do Pan-Americano Cadete de Judô:
Masculino
Categoria 50 kg
- Ouro: Arthur Bonato (BRA)
- Prata: Jannaco Bearcy (EUA)
- Bronze: Taylor do Carmo (EUA) e Giorgi Korashvili (CAN)
Categoria 55 kg
- Ouro: Sebastian Tarán (EQU)
- Prata: Gabrieli Makhatadze (CAN)
- Bronze: Cristiano Marín (CRC) e Juan Alamo (ARG)
Categoria 60 kg
- Ouro: Roman Semyrozum (CAN)
- Prata: Amir Emirbaev (CAN)
- Bronze: Rafael Falcão (BRA) e Ricardo Terán (MEX)
Categoria 66 kg
- Ouro: Anes Mati (CAN)
- Prata: Daniel Lima (EUA)
- Bronze: Bruno Saciloto (BRA) e Yesús Perea (PER)
Categoria 73 kg
- Ouro: Nicolas Almeida (BRA)
- Prata: Rafael García (MEX)
- Bronze: Jasur Aliyev (CAN) e Valentín Pereyra (ARG)
Categoria 81 kg
- Ouro: Yago Mello (BRA)
- Prata: Drake Gregoru (CAN)
- Bronze: Alberto Montes (CRC) e Shota Kundukhashvili (EUA)
Categoria 90 kg
- Ouro: Heitor Sousa (BRA)
- Prata: Nicholas Zadvinskiy (EUA)
- Bronze: Taras Petrovskiy (EUA) e Matthew Molchanov (CAN)
Categoria acima de 90 kg
- Ouro: Judah Harris (EUA)
- Prata: José Paulo PEreira (BRA)
- Bronze: Martpin Zamaniego (EQU)
Feminino
Categoria 40 kg
- Ouro: Kiara Gómez (EQU)
- Prata: Gabrielli Casola (BRA)
- Bronze: Solis Lizarrga (MEX)
Categoria 44 kg
- Ouro: Dalia Benhamou (CNA)
- Prata: Anna Clara Mendes (BRA)
- Bronze: Brisa Mercado (ARG) e Lily Infantado (EUA)
Categoria 48 kg
- Ouro: Giovanna Imhof (BRA)
- Prata: Jordana Espín (EQU)
- Bronze: Paola Reyes (PRC)
Categoria 52 kg
- Ouro: Sofía González (EQU)
- Prata: Renata Vásquex (EQU)
- Bronze: Jimena Morales (CRC) e Ahnjia Grebennikova (CAN)
Categoria 57 kg
- Ouro: Nicole Manaila (CAN)
- Prata: Gabriela Ferreira (BRA)
- Bronze: Emma Tritton (CAN) e Aubrey Genereux (EUA)
Categoria 63 kg
- Ouro: Manuela Maia (BRA)
- Prata: Victoria Summers (CAN)
- Bronze: Domenica Lozada (EQU) e Uma Valdez (ARG)
Categoria 70 kg
- Ouro: Clarisse Vallim (BRA)
- Prata: Chrystal Monthe Noussi (EUA)
- Bronze: Angelina Kioreskov (CAN) e Valentina Garro (ARG)
Categoria acima de 70 kg
- Ouro: Caroline Ohonishi (BRA)
- Prata: Rhadi Ferguson (EUA)
- Bronze: Emiliya Aliyeva (CAN) e Caridad del Cármen Ramos (MEX)