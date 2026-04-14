Com dois gols de Dembélé, PSG volta a bater o Liverpool e está na semifinal da Champions League

Eleito melhor do mundo, Dembélé colocou o time de Paris em sua terceira semifinal consecutiva de Champions. FRANCK FIFE / AFP

Depois de perder na ida por 2 a 0, o Liverpool precisava de um novo milagre para eliminar o PSG e avançar à semi da Champions. Como o esperado, mas diferente de outras noites históricas em Anfield, o time inglês não conseguiu. Depois de tanto correr atrás dos gols necessários, deu brecha e viu Dembélé marcar duas vezes. Mais uma vitória do time de Paris: 4 a 0 no agregado.

Agora, depois de fazer o dever de casa na ida e ser certeiro na volta, o PSG vai para sua terceira semifinal consecutiva na maior competição da Europa. O adversário dos franceses será definido nesta quarta (15): Bayern ou Real Madrid — os alemães estão em vantagem pois venceram na ida, na Espanha, por 2 a 1.

Como foi o jogo

Mesmo em crise, a torcida do Liverpool acreditou na equipe e na mística do clube para virar. Os Reds insistiram desde o início, mas não foram efetivos. O primeiro tempo foi marcado pelas lesões de Nuno Mendes e Ekitiké — que deixou o campo para o lugar de Salah.

Depois de um lá e cá, com cautela das equipes, o grande lance da primeira etapa veio aos 30 minutos. Marquinhos deu carrinho na pequena área, evitando gol de Van Dijk, após rebote de bela defesa de Safonov.

Ritmo frenético e show de Dembélé

No segundo tempo, pressão total do Liverpool. O PSG só conseguiu trocas passes após 15 min do segundo tempo. Sob o apoio da torcida, os ingleses foram pra cima e por muito pouco não marcaram. O juiz chegou a assinalar um pênalti em Mac Allister, mas voltou atrás ao revisar o lance no VAR.

E assim veio a máxima do futebol: quem não faz leva. Aos 27 minutos, gol de Dembélé em uma das poucas chegadas dos visitantes. Em contra-ataque pela esquerda, o camisa 10 recebeu na entrada da área e chutou no canto direito para abrir o placar. Um balde de água fria para os esperançosos de Liverpool.

Os mandantes seguiram tentando, mas com menos ímpeto e ainda sem pontaria. Nos acréscimos, ele de novo: Dembélé. Eleito melhor do mundo, o atacante francês botou o último prego no caixão dos ingleses ao balançar as redes pela segunda vez na partida.

O gol decretou a classificação do PSG, que fez uma partida perfeita. Brilhante defensivamente e certeira no ataque. E assim, a equipe de Paris, atual campeã da Champions, vai para sua terceira semifinal consecutiva. Que venha Bayern ou Real.

Baixa para o PSG e despedida

A triste notícia para o PSG é a lesão de Doué. No segundo tempo, o atacante ficou no chão com dores no tornozelo. Segundo a imprensa europeia, ele rompeu o tendão de Aquiles e está fora do restante da temporada — e possivelmente da Copa.

O jogo também foi o último de Salah pelo Liverpool em Champions League. O egípcio já anunciou que deixará o clube ao final da temporada.