Com Dembélé inspirado, PSG vence Toulouse e reforça liderança no Francês

Dembélé comandou vitória do PSG. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Com dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé e um de Gonçalo Ramos, o Paris Saint-Germain derrotou o Toulouse por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o PSG se mantém na liderança com 63 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Lens, que no sábado visita o Lille.

O resultado também dá tranquilidade ao time parisiense na preparação para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Dembélé abriu o placar com um golaço aos 23 minutos, emendando belo chute de primeira com a perna esquerda de fora da área, mas o Toulouse não demorou a empatar com um gol de Rasmus Nicolaisen aos 27, aproveitando uma sequência de falhas do goleiro Matvey Safonov.

Pouco depois, Dembélé voltou a aparecer ao completar praticamente em cima da linha um desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, aos 33, e recolocou o PSG na frente.

E já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, Ramos selou a vitória dos líderes batendo colocado no canto esquerdo do goleiro.

Com a cabeça na Champions, o técnico Luis Enrique fez várias mudanças no time titular do PSG, com destaque para a presença do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que atuou como volante até ser substituído na segunda etapa pelo português Vitinha.