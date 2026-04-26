Com cesta a três segundos do fim, União Corinthians bate o Flamengo e empata playoff no NBB

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Cárdenas fez a cesta decisiva. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Em um jogo com um final emocionante, o União Corinthians fez valer a força de seu ginásio e derrotou o Flamengo, neste sábado (25), por 84 a 83, e empatou o playoff de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe de Santa Cruz do Sul contou com 4.115 torcedores nas arquibancadas do Ginásio Arno Frantz, para se recuperar da derrota no primeiro jogo, no Rio de Janeiro, por 30 pontos de diferença.

Flamengo lidera primeiro período

Gui Deodato é um dos destaques do Flamengo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O Flamengo começou melhor e com três bolas seguidas de Kayo Gonçalves abriu 9 a 0 em apenas um minuto e meio de jogo. O time gaúcho ainda reduziu a diferença para 10, mas uma cesta incrível, do ala-armador estadunidense Shaq Johnson, do meio da quadra e no estouro do cronômetro ainda deu vantagem maior aos cariocas, que terminaram o primeiro quarto vencendo por 30 a 17.

União Corinthians inicia reação

A reação do União Corinthians começou ainda no segundo período, quando o ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell fez 10 pontos e pegou quatro rebotes. Com parcial de 24 a 18, o time da casa foi para o intervalo perdendo por sete (48 a 41).

Mais de 4 mil torcedores assisitram o jogo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Virada gaúcha no terceiro quarto

Na volta para a quadra, a equipe de Santa Cruz do Sul passou a contar ainda mais com a força do torcedor, que sentiu o bom momento e ajudou na virada de 65 a 64 ao final do terceiro quarto.

Colombiano decide

Os 10 minutos finais foram de troca de liderança e jogo intenso. O ala-armador Gui Deodato acertou três bolas de três pontos e manteve o Flamengo no jogo, enquanto a atuação coletiva e o domínio dos rebotes 910 a 6) foram determinantes para o União Corinthians.

Com apenas um minuto por jogar, o ala Lucas Veríssimo foi para a linha de lances livres e com duas conversões colocou a equipe gaúcha na liderança (81 a 80). O Flamengo empatou com o ala-pivô estadunidense Markeith Cummings, que acertou apenas um de dois arremessos livres.

Foi então que surgiu o ala-pivô Juan Cárdenas. O colombiano converteu um de dois arremessos e deixou o União Corinthians à frente, por 82 a 81, com 42 segundos por jogar. Shaq Johnson fez brilhante jogada individual e com uma bandeja recolocou os cariocas na liderança em 83 a 82, com apenas 26 segundos no cronômetro.

André Góes saiu do banco e fez 20 pontos. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Com a posse de bola, o União Corinthians foi para o ataque e gastou quase todos os 24 segundos a que tinha direito. O armador estadunidense Nate Barnes infiltrou e tentou um arremesso, mas a bola bateu no aro. Cárdenas pegou o rebote e converteu os dois pontos decisivos com apenas três segundos para o final.

O Flamengo ainda teve a posse de bola no meio da quadra, mas a forte marcação dos gaúchos forçou o erro e o jogo terminou para a vibração da torcida.

— No segundo tempo nós conseguimos tirar as principais jogadas deles, que eram o contra-ataque e as bolas de três, especialmente com o Kayo e passamos a ter o controle do jogo. Foi parelho até o final, mas os dois rebotes do Juan (Cárdenas) foram decisivos pra nós. Agora é voltar aqui na segunda-feira (27) e tentar mais uma vitória — afirmou o ala André Góes, que saiu do banco de reservas para marcar 20 pontos e apanhar quatro rebotes.

Cestinhas

O cestinha da partida foi Hollowell com 22, além de oito assistências e seis rebotes. Veríssimo marcou 16, o pivô estadunidense Devon Scott terminou com 12 e oito rebotes e Cárdenas anotou 10, além de apanhar nove rebotes.

No Flamengo, Kayo Gonçalves, com 18 pontos marcados nos dois primeiros períodos, foi o destaque.

Jogo 3