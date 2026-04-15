Com cabeça no final de semana, Arsenal busca vaga na semifinal da Champions

Gyokeres é esperança de gols do Arsenal. GLYN KIRK / AFP

Uma sequência de decisões pode ditar o sucesso do Arsenal na temporada 2025/2026. O clube entra em campo nesta quarta (15), às 16h (horário de Brasília), contra o Sporting, pela partida de volta das quartas da Champions League. No entanto, a cabeça dos gunners também está no final de semana.

No domingo (19), às 12h30min, o Arsenal visita o Manchester City, em duelo fundamental pela liderança da Premier League. Na última rodada, a equipe londrina perdeu em casa para o Bournemouth e viu o rival golear o Chelsea.

Os resultados deixaram o City seis pontos atrás. Contudo, o clube de Manchester tem um jogo a menos, contra o Crystal Palace. Caso vença o duelo atrasado — marcado para maio — e o Arsenal no domingo, a equipe comandada por Pep Guardiola alcança a liderança do torneio.

Vaga para retomar a confiança

O jogo contra o Sporting ganha ainda mais importância. Além de valer vaga para a semifinal, também pode servir para o Arsenal retomar a confiança para o duelo decisivo da Premier League.

No jogo de ida, em Portugal, os ingleses venceram por 1 a 0, com gol nos acréscimos de Kai Havertz. Na volta, em Londres, um empate classifica os gunners.

As últimas decisões do Arsenal, no entanto, não foram positivas. Na final da Copa da Liga Inglesa, derrota por 2 a 0 para o Manchester City. Depois, pela Copa da Inglaterra, eliminação para o Southampton, da segunda divisão.