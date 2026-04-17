Com brilho de Isidro Pitta, Red Bull Bragantino vence o Blooming nos acréscimos

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória dramática sobre o Blooming por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Em noite inspirada do atacante Isidro Pitta, que iniciou o duelo entre os suplentes e mudou o destino do confronto no estádio Cícero de Souza Marques, o time paulista somou seus primeiros três pontos na competição.
O resultado foi construído com contornos de drama, já que o time paulista precisou lidar com a desvantagem numérica durante parte da etapa final antes de selar o triunfo nos segundos finais. Com o resultado positivo, o Bragantino deixa a lanterna e assume a terceira posição do Grupo H, atrás de River Plate e Carabobo. O Blooming cai para a quarta posição, permanecendo com um ponto conquistado.
A partida começou com o Bragantino tentando impor o fator casa e a estratégia surtiu efeito logo aos 12 minutos. O atacante Fernando foi derrubado pelo goleiro dentro da área e a arbitragem assinalou o pênalti. O próprio camisa 9 efetuou a cobrança aos 15 minutos, batendo firme no canto para abrir o placar.
O time de Bragança Paulista seguiu pressionando e acumulou chances desperdiçadas, o que acabou custando caro nos acréscimos. Aos 45 minutos, Hinojoza dominou no peito, girou sobre a marcação e acertou um chute raro no ângulo de Cleiton para igualar o marcador.
O segundo tempo foi um teste de nervos para o torcedor sa casa. Logo aos cinco minutos, o volante Ignacio Sosa cometeu nova penalidade e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os donos da casa com um a menos. Villarroel cobrou, aos sete, e virou o jogo para os bolivianos.
A reação começou com a entrada de Isidro Pitta e a expulsão de Giménez, do Blooming, que reequilibrou o número de atletas em campo. Aos 18 minutos, Pitta aproveitou cruzamento de Ryan Augusto e testou firme para empatar a partida.
Quando o empate parecia definido, o Bragantino buscou forças no último suspiro do jogo, aos 50 minutos. Em nova jogada aérea, Lucas Barbosa cruzou na área e Gustavo Marques escorou para o meio. Bem posicionado, Isidro Pitta apareceu novamente para empurrar a bola para o fundo das redes, selando a virada e garantindo os três pontos.
Após o desgaste físico e emocional do torneio continental, o Red Bull Bragantino volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que é sua prioridade. O próximo compromisso será contra o Remo, no domingo, às 18h30, em Bragança Paulista.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 3 X 2 BLOOMING-BOL
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Ryan Augusto, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Sosa, Fabinho (Eric Ramires) e Rodriguinho (Lucas Barbosa). Yuri Teles (Marcelinho), Vinicinho (Juninho Capixaba) e Fernando (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.
BLOOMING - Uraezaña; Vila, Valverde (Carrasco), Giménez e Enoumba (Villarroel); Hinojoza (Mendoza), Benjanaro (Oliveros) e Abisab; Garcés e Vásquez (Durán). Técnico: Maurício Soria.
GOLS - Fernando, aos 15 minutos, e Hinojoza, aos 45 minutos do primeiro tempo; Moisés Villarroel, aos sete minutos, e Isidro Pitta, aos 19 e 50 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Sosa, Marcelinho e Vinicinho (RBB); Valverde e Bejanaro (BLO).
CARTÕES VERMELHOS - Ignacio Sosa (RBB); Giménez (BLO).
ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).
PÚBLICO - 2.358 torcedores.
RENDA - R$ 58.840,00.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).