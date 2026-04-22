Com 95% das vagas preenchidas, Maratona de Porto Alegre entra na reta final de inscrições; veja datas

A Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece nos dias 30 e 31 de maio, está na reta final de inscrições. Nesta quarta-feira (22), o número de participantes ultrapassou os 27 mil.
A expectativa do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), que organiza o evento, é de que todas as vagas se esgotem até o fim de abril. As inscrições estão disponíveis no site do evento.
Nem todos os 30 mil atletas irão participar da maratona ou da meia-maratona: ainda há provas de 10km, 5km e maratoninha (para crianças até 13 anos). A Maratona de Porto Alegre é reconhecida por ter a menor altimetria (elevação) do Brasil — apenas 14m.
Nesta edição, serão distribuídos mais de R$ 1 milhão em premiação aos primeiros colocados. Nesse valor estão incluídos os R$ 150 mil para os grandes campeões (masculino e feminino) e o bônus de R$ 100 mil reservado por quebra de recorde de uma maratona realizada em solo brasileiro.
Serviço
Maratona Internacional de Porto Alegre
- Meia-maratona - 30/05 - 6h30min (largada)
- Rústicas 5km e 10km - 30/05 - 9h (largada)
- Maratoninha - 30/05 - 11h (largada)
- Maratona - 31/05 - 6h (largada)