Colômbia vai enfrentar Jordânia em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026

A seleção colombiana vai enfrentar a Jordânia no dia 7 de junho, em seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, anunciou a Federação Colombiana de Futebol nesta quinta-feira (16).

A partida será realizada no Estádio Snapdragon, em San Diego, no sudoeste dos Estados Unidos.

A Colômbia do atacante Luis Díaz está no Grupo K do Mundial, ao lado de Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

A Jordânia, por sua vez, vai jogar no Grupo J com a atual campeã Argentina, Áustria e Argélia.

A menos de 60 dias do início da Copa do Mundo (o jogo de abertura será em 11 de junho), a equipe comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo atravessa uma fase difícil, tendo sofrido derrotas recentes por 3 a 1 diante da França e por 2 a 1 para a Croácia durante a Data Fifa de março.

Os colombianos também estão preocupados com a saúde de seu icônico camisa 10, James Rodríguez, jogador do Minnesota United, que sofreu uma desidratação severa durante a partida contra a França.