COB e Prefeitura de Foz do Iguaçu formalizam acordo de cooperação para realização dos Jogos da Juventude

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Marco Laporta (C) durante assinatura do termo de cooperação. COB / Divulgação

O Comitê Olímpico do Brasil deu mais um passo importante para a realização dos Jogos da Juventude de 2026. Marco La Porta, presidente do COB, esteve em Foz do Iguaçu para visitar as instalações que receberão os mais de 4,5 mil jovens atletas e encontrou-se com o prefeito da cidade, Joaquim Silva e Luna, para a assinatura do termo de cooperação.

— O COB não vem só para realizar o evento. Vem para deixar um legado esportivo à cidade de Foz do Iguaçu. Não é só uma competição esportiva que estamos trazendo para Foz do Iguaçu — afirmou La Porta.

O presidente do COB ainda ressalta a importância da experiência proporcionada aos jovens atletas.

— É uma experiência para mais de 4.500 jovens saírem de seus estados, passando por seletivas regionais que, somadas, envolvem mais de dois milhões de jovens até chegarem à fase final organizada pelo COB que terá a parceria de Foz do Iguaçu esse ano. Estatisticamente, 60% dos atletas olímpicos brasileiros passaram pelos Jogos da Juventude. É um início de um caminho que é longo, mas que precisa de oportunidades. E os Jogos da Juventude oferecem essa experiência — concluiu.

O documento formaliza a parceria entre o COB, a prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e o Governo do Estado do Paraná para a realização do evento, cuja abertura será em 19 de outubro e o encerramento em 3 de novembro.

Foz do Iguaçu receberá atletas até 17 anos. COB / Divulgação

Foz foi anunciada como sede dos Jogos em dezembro de 2025 durante o Prêmio Brasil Olímpico. Desde então, a gestão do COB vem trabalhando em conjunto com as autoridades locais em reuniões de trabalho, visitas técnicas e vistorias de infraestrutura para garantir as melhores condições para o evento.

Na última segunda-feira (27), a comitiva do COB formada pelo presidente Marco La Porta ao lado do diretor geral Emanuel Rêgo e do gerente de eventos do COB, Daniel Santiago, passou pelo Ginásio Costa Cavalcanti, local proposto para receber a cerimônia de abertura, e pelo Centro de Convenções, instalação que será o coração dos Jogos, abrigando o Centro de Convivência dos Atletas, o comitê organizador, o restaurante central e algumas modalidades, como lutas e esgrima.