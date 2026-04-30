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COB e Prefeitura de Foz do Iguaçu formalizam acordo de cooperação para realização dos Jogos da Juventude

Evento terá abertura em 19 de outubro e reunirá mais de 4,5 mil atletas de até 17 anos

Zero Hora

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