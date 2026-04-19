City vence Arsenal (2-1) e reacende disputa pelo título da Premier League

O Manchester City colocou ainda mais emoção na disputa pelo título ao derrotar o líder Arsenal por 2 a 1 neste domingo (19), no Etihad Stadium, pela 33ª rodada da Premier League.

O City, que abriu o placar com um gol de Rayan Cherki (16'), viu o time adversário empatar logo depois, quando uma falha do goleiro Gianluigi Donnarumma presenteou o atacante Kai Havertz, que mandou para o fundo da rede (18').

No segundo tempo, o astro norueguês Erling Haaland (64') garantiu os três pontos para a equipe de Pep Guardiola, que agora está a apenas três pontos dos 'Gunners', restando cinco rodadas para o fim do campeonato, sendo que os 'Citizens' ainda têm um jogo pendente a disputar, contra o Crystal Palace.

Em uma partida intensa, com clima de final, o City confirmou sua reação na reta final da temporada diante de um Arsenal cheio de dúvidas, tendo já deixado escapar duas oportunidades de título em poucas semanas (a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup) e tendo avançado às semifinais da Champions League com dificuldade, contra o Sporting de Lisboa.

Depois de o Arsenal ter desperdiçado, no último sábado, a chance de abrir uma vantagem de doze pontos sobre o Manchester City, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta está agora sob forte pressão, vendo escapar por entre os dedos a possibilidade - que parecia ao alcance há vários meses - de conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004.

- Liverpool e Villa vencem nos acréscimos -

Mais cedo, o Liverpool (5º) conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 no clássico contra o Evertoncom um gol de Virgil van Dijk nos acréscimos.

Com esses três pontos, os 'Reds' ampliam a vantagem sobre seus perseguidores na disputa pelo quinto lugar, a última posição que garante a classificação para a próxima Champions League.

Tendo sido eliminados pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da principal competição europeia de clubes, o time comandado por Arne Slot detêm agora uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea (6º), que foi derrotado no sábado pelo Manchester United (1 a 0), naquela que foi a quarta derrota consecutiva dos 'Blues' na liga.

Depois que seu ídolo Mo Salah abriu o placar aos 29 minutos, após um passe magistral de Cody Gakpo, o Liverpool mostrou, mais uma vez, suas fragilidades defensivas, das quais o atacante português Beto se aproveitou para empatar a partida no início do segundo tempo (54').

No entanto, nos últimos instantes dos acréscimos, Van Dijk castigou o Everton com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio, garantindo a vitória (90+10').

O Liverpool está agora a três pontos do Aston Villa (4º), que conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o Sunderland também nos acréscimos, em uma partida movimentada na qual os 'Villans' chegaram a ter uma vantagem de 3 a 1 antes de permitirem o empate em 3 a 3.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sábado, 18 de abril

Brentford - Fulham 0 - 0

Leeds - Wolverhampton 3 - 0

Newcastle - AFC Bournemouth 1 - 2

Tottenham - Brighton 2 - 2

Chelsea - Manchester United 0 - 1

Domingo, 19 de abril

Everton - Liverpool 1 - 2

Nottingham - Burnley 4 - 1

Aston Villa - Sunderland 4 - 3

Manchester City - Arsenal 2 - 1

Segunda-feira, 20 de abril

(16h00) Crystal Palace - West Ham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 33 21 7 5 63 26 37

2. Manchester City 67 32 20 7 5 65 29 36

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Chelsea 48 33 13 9 11 53 42 11

7. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

8. AFC Bournemouth 48 33 11 15 7 50 50 0

9. Brighton 47 33 12 11 10 45 39 6

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 42 31 11 9 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 39 33 9 12 12 42 49 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 33 4 8 21 34 67 -33

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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