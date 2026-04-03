City e Liverpool duelam por vaga na semifinal da Copa de Inglaterra

Sem jogos do Campeonato Inglês neste fim de semana, as quartas de final da Copa da Inglaterra assumem o protagonismo com seis equipes da primeira divisão na disputa, com o duelo entre Manchester City e Liverpool neste sábado (4) como principal destaque.

Os dois grandes de Londres, Arsenal e Chelsea, enfrentam os dois sobreviventes das divisões inferiores (Southampton e Port Vale, respectivamente), enquanto West Ham e Leeds deixarão momentaneamente de lado suas preocupações na luta contra o rebaixamento.

- Possível 'tríplice coroa' -

O City de Pep Guardiola, eliminado pelo Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa, vem da que talvez tenha sido sua melhor atuação na temporada com a vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa, antes da data Fifa de março.

Os 'Citizens' seguem com chances de igualar o feito da temporada 2018/2019 como único time a conquistar a 'tríplice coroa nacional' (Copa da Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês).

O Liverpool, por sua vez, terá dez dias decisivos não só para a temporada, como também para o futuro do técnico Arne Slot em Anfield.

Longe da briga pelo título no Inglês, a Copa da Inglaterra e a Champions são as únicas esperanças dos 'Reds' de levantar um troféu.

Após visitar o Etihad Stadium, o Liverpool terá pela frente o Paris Saint-Germain nas quartas de final do torneio continental, com jogos de ida e volta nos dias 8 e 14 de abril.

- Arsenal busca reação -

O Arsenal também continua em busca de mais uma tríplice coroa, mas, no seu caso, trocando a Copa da Liga pela Champions.

O técnico Mikel Arteta terá que mexer na escalação da equipe contra o Southampton no sábado, já que muitos dos principais nomes do elenco estão no departamento médico.

Declan Rice, Bukayo Saka, William Saliba e Gabriel Magalhães estão entre os dez jogadores dos 'Gunners' que não puderam servir às suas seleções na data Fifa por conta de lesões.

Arteta quer uma reação depois que a espera de seis anos do clube londrino por um título foi prolongada pela derrota para o City na final da Copa da Liga.

No entanto, o Arsenal é amplo favorito contra o Southampton (2ª divisão) e segue firme na liderança para conquistar o Campeonato Inglês depois de 22 anos. Além disso, os 'Gunners' terão como adversário nas quartas de final da Champions o Sporting de Lisboa.

- Chelsea e Port Vale fazem duelo de extremos -

O duelo entre extremos acontecerá horas antes, entre Chelsea, sexto colocado na Premier League, e o Port Vale, lanterna da terceira divisão inglesa.

Quatro derrotas consecutivas lançaram dúvidas sobre o futuro do técnico Liam Rosenior, menos de três meses após assumir os 'Blues'.

O meio-campista argentino Enzo Fernández e o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella se manifestaram publicamente nas últimas semanas, criticando a decisão do clube e demitir o técnico Enzo Maresca em janeiro.

O Vale tem o mesmo número de vitórias somando a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga nesta temporada (sete) do que em 38 jogos na terceira divisão.

E no domingo, West Ham e Leeds disputarão a última vaga para nas semifinais da Copa da Inglaterra.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

- Sábado 4 de abril

(08h45) Manchester City - Liverpool

(13h15) Chelsea - Port Vale

(16h00) Southampton - Arsenal

- Domingo 5 de abril

(12h30) West Ham - Leeds United