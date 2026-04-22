City desperdiça várias chances, mas bate e rebaixa o Burnley e assume topo da Premier League

Há um mês, o Arsenal contava os jogos para voltar a conquistar a Premier League - ainda pode, com cinco rodadas para o fim. O time londrino tinha nove pontos de vantagem e vivia enorme tranquilidade. Nesta quarta-feira, depois de tropeçar duas vezes seguidas, viu o rival Manchester City, seu algoz na rodada passada, ganhar jogo atrasado por 1 a 0 na casa do penúltimo colocado e matematicamente rebaixado Burnley e assumir a liderança nos critérios de desempate.

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70, com idêntico saldo de 37 gols, mas com o time de Pep Guardiola em vantagem pelos gols pró: 66 a 63 - também leva vantagem no confronto direto.

Apesar do resultado magro, o Manchester City produziu o suficiente para até golear, carimbando a trave em duas oportunidades e vendo o goleiro Dubravka ser o destaque da partida ao realizar diversas oportunidades tamanha a superioridade rival.

Empolgado por ganhar a "final antecipada" diante do Arsenal, no fim de semana, o City entrou em campo na casa do Burnley ciente que não podia desperdiçar pontos para assumir a liderança. E rapidamente tomou postura agressiva, com Cherki acertando o travessão após desvio do goleiro Dubravka com menos de quatro minutos.

O grito de gol saiu no lance seguinte, em arrancada de Haaland e finalização com cavadinha. O centroavante recebeu lindo passe de Doku em jogada que começou quase na área dos visitantes. A trama de pé em pé terminou com o camisa 9 saindo de seu campo e mostrando frieza para mandar às redes.

O gol fez muito bem ao City, que continuou dominando todas as ações e bombardeando a meta de Dubravka, o destaque do Burnley. Cherki era quem mais dava trabalho, apesar da batida de O'Reilly exigir grande defesa. O time da casa apostava em raros contragolpes e viu Flemming desperdiçar duas boas chances.

O City enfileirava chances criadas e desperdiçadas, o que poderia custar caro. Após o intervalo, foi a vez de Semenyo mandar pelo alto a oportunidade do 2 a 0. Haaland parou na trave. Deixar o frágil Burnley "vivo" na partida, com o apoio da torcida, era tudo o que Guardiola não queria, o que justificava os pedidos ao time atacar.

Insatisfeito com a produção ofensiva, Guardiola resolveu colocar Savinho na vaga de Semenyo. O brasileiro entrou 'elétrico', se movimentando bem e repetindo o que os companheiros mais faziam em campo: perder gol. O brasileiro recebeu livre na área, escolheu o canto e parou em nova defesa de Dubravka.

Diferentemente da etapa inicial, na qual viu o oponente acertar alguns contra-ataques, desta vez, porém, o City soube se defender e, se não fez mais gols, ao menos segurou o importante triunfo por placar magro suficiente para chegar ao topo. O Burnley lamentou o rebaixamento.