City atropela Liverpool (4-0) na Copa da Inglaterra com hat-trick de Haaland

Com hat-trick de Erling Haaland, o Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 0 neste sábado (4), no Etihad Stadium, e avançou à semifinal da Copa da Inglaterra.

Os 'Reds' sofrem uma contundente derrota quatro dias antes de viajarem à França para enfrentar o Paris Saint-Germain no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Haaland (39', 45'+3 e 57') e Antoine Semenyo (50') marcaram os gols da vitória dos 'Citizens'.

O desastre do Liverpool foi completado por Mohamed Salah, que pouco fez no jogo e perdeu um pênalti quando a equipe já perdia por 4 a 0.

"É muito decepcionante, não só pela eliminação, mas pela maneira como foi, o resultado... Outra grande decepção para nós", lamentou o técnico Arne Slot em entrevista à TNT Sports.

"Agora os jogadores que já mostraram tanta qualidade terão uma oportunidade fantástica de mostrar contra o PSG", acrescentou o treinador holandês.

- Van Dijk irreconhecível -

O Liverpool, melhor posicionado no início da partida, mostrou primeiro um bom poderio ofensivo e uma pressão alta que desestabilizou o City.

Mas o time de Manchester foi se impondo pouco a pouco e aproveitou todos os erros defensivos dos 'Reds', especialmente do capitão Virgil van Dijk.

Uma falta do zagueiro holandês sobre Nico O'Reilly dentro da área permitiu a Haaland abrir o placar cobrando pênalti.

Já no segundo tempo, Van Dijk deixou Semenyo escapar após um passe de Rayan Cherki no terceiro gol do 'Citizens' e deu espaço para Haaland marcar o quarto.

Salah, em seu último jogo pelo Liverpool no Etihad Stadium, desperdiçou duas chances de gol: a primeira quando foi travado pelo zagueiro Abdukodir Khusanov (15') e depois no pênalti defendido pelo goleiro James Trafford (64').

A visita ao PSG na próxima quarta-feira terá uma importância ainda maior para Arne Slot e sua equipe, que ocupa a quinta colocação no Campeonato Inglês e briga para disputar a próxima Champions.

- Oitavo ano consecutivo -

O Manchester City vai disputar a semifinal da Copa da Inglaterra pelo oitavo ano consecutivo, no final de abril, contra um adversário ainda a ser definido.

O time do técnico Pep Guardiola foi campeão da Copa da Liga Inglesa antes da data Fifa de março, ao derrotar na final o Arsenal (2 a 0), líder do Campeonato Inglês com nove pontos de vantagem, mas com um jogo a mais em relação ao City.

Ainda neste sábado, Chelsea e Arsenal também entram em campo por uma vaga na semifinal da Copa da Inglaterra, contra Port Vale (3ª divisão) e Southampton (2ª divisão), respectivamente.

West Ham e Leeds se enfrentam no domingo para definir o último semifinalista.