João Fonseca avança à terceira rodada do Masters 1000 de Madrid após desistência de Cilic

João Fonseca é cabeça de chave em Madri. WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca nem precisou entrar em quadra nesta sexta-feira (24) para avançar à terceira rodada do Madrid Open. O adversário do brasileiro, o croata Marin Cilic, desistiu horas antes da partida, e João venceu por WO.

A partida estava marcada para não antes das 15h30min, na quadra Arantxa Sanchez, em Madrid. O site da organização do Madrid Open já coloca João Fonseca na terceira fase.

Em postagem nas suas redes sociais, Cilic afirmou que teve uma intoxicação alimentar. O tenista afirmou que tentou se recuperar durante a noite, mas não conseguiu estar em alto nível para a partida. Ele desejou "boa sorte" a João Fonseca, e disse esperar ter outra oportunidade de enfrentar o brasileiro (veja abaixo).

Agora, Fonseca se prepara para enfrentar o espanhol Rafael Jódar, também de 19 anos, que eliminou Alex de Minaur nesta sexta-feira. A tendência é que a partida aconteça no domingo (26). O horário ainda deve ser confirmado pela organização do evento.