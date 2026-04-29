Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta (29) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O jogo será às 21h30min, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru.
Escalações para Cienciano x Atlético-MG
Cienciano: Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces. Técnico: Horacio Melgarejo.
Atlético-MG: Everson; Preciado, Roman, Alonso e Pascini; Pérez e Aleksander; Bernard (Minda), Reinier (Scarpa) e Dudu; Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.
Onde assistir a Cienciano x Atlético-MG
A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.
