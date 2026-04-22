'Chuva' de papel picado é proibida em estádios de Buenos Aires após incêndio em River x Boca

A tradicional "chuva de papel picado" nos estádios argentinos está oficialmente proibida. Nesta quarta-feira, 22, o Comitê de Segurança no Futebol tomou a decisão após incêndio durante festa da torcida do River Plate antes do clássico contra o Boca Juniors, no último domingo, 19, no Mâs Monumental, pelo Apertura do Campeonato Argentino.

A medida, que se aplica em caráter preventivo e de aplicação imediata, será válida apenas para a cidade de Buenos Aires. A decisão veio após reunião realizada pelo órgão nesta quarta-feira.

Antes da bola rolar para o duelo entre River Plate e Boca Juniors, que terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, mais de 50 mil toneladas de papel picado foram atiradas ao vento. Em seguida, um incêndio ocorreu na arquibancada superior do Monumental.

Em carta, o Comitê de Segurança no Futebol disse que o incêndio no clássico "evidencia, de maneira concreta, o risco potencial de ignição que esses materiais implicam em contextos de alta concentração de público". Ainda segundo o órgão, a proibição foi aprovada por todas as partes.