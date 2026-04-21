Chelsea perde para o Brighton (3-0) no Inglês, sua 5ª derrota consecutiva sem marcar gol

O Chelsea sofreu nesta terça-feira (21) na visita ao Brighton (3 a 0) sua quinta derrota consecutiva na Premier League sem marcar um único gol, um colapso absoluto que coloca em sério risco as chances dos 'Blues' de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

O poderoso clube do oeste de Londres, comandado por Liam Rosenior desde janeiro, não vive uma sequência de cinco derrotas consecutivas sem marcar um único gol no campeonato inglês desde 1912.

O Chelsea (7º lugar, 48 pontos) perde a sexta posição para o Brighton (50 pontos) e vê ficar ainda mais distante a quinta colocação, a última que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada, atualmente ocupada pelo Liverpool (55 pontos).

No pior dos cenários, a equipe poderia até mesmo cair para a 11ª posição ao final da 34ª rodada, dependendo dos resultados de seus perseguidores diretos (Brentford, Bournemouth, Everton e Sunderland).

O Chelsea venceu apenas uma de suas últimas nove partidas no campeonato, enquanto o Brighton conquistou seis vitórias em oito jogos.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Terça-feira, 21 de abril

Brighton - Chelsea 3 - 0

Quarta-feira, 22 de abril

(16h00) AFC Bournemouth - Leeds

Burnley - Manchester City

Sexta-feira, 24 de abril

(16h00) Sunderland - Nottingham

Sábado, 25 de abril

(08h30) Fulham - Aston Villa

(11h00) Wolverhampton - Tottenham

Liverpool - Crystal Palace

West Ham - Everton

(13h30) Arsenal - Newcastle

Segunda-feira, 27 de abril

(16h00) Manchester United - Brentford

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 33 21 7 5 63 26 37

2. Manchester City 67 32 20 7 5 65 29 36

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9

7. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

8. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

9. AFC Bournemouth 48 33 11 15 7 50 50 0

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 43 32 11 10 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 39 33 9 12 12 42 49 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 33 33 8 9 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 33 4 8 21 34 67 -33

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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