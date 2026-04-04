Chelsea goleia lanterna da 3ª divisão e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

Primeiro campeão da versão estendida do Mundial de Clubes, o Chelsea manteve viva sua esperança de conquistar mais um título na temporada ao golear o Port Vale, lanterna da terceira divisão do País, por 7 a 0 neste sábado em Londres e avançar à semifinal da Copa da Inglaterra. Os brasileiros João Pedro, Andrey Santos e Estêvão marcaram no Stamford Bridge.

Eliminado nas oitavas de final da Champions League e apenas na sexta posição na Premier League, o time de Londres jogou em ritmo de treino e não demorou para abrir ao placar. Logo aos 2 minutos, o goleiro Gauci saiu mal após cobrança de escanteio e a bola sobrou para Hato, de frente para o gol, fazer 1 a 0.

O cenário de um confronto de ataque contra defesa não se confirmou no início da partida. A equipe que nunca disputou a elite inglesa não se intimidou com a desvantagem no placar, foi ao ataque e em determinado momento do jogo chegou a ter mais finalizações do que os mandantes.

Mesmo com uma atuação burocrática, o Chelsea ampliou aos 25 minutos, aproveitando a superioridade técnica de seu time. Em jogada pela direita, Pedro Neto ganhou do defensor e cruzou para o centro da área. João Pedro teve tranquilidade para dominar e tocar com precisão para o gol.

O atacante brasileiro teve participação importante no terceiro gol do Chelsea. Ele recebeu na intermediária, avançou e acionou Malo Gusto, que finalizou pela direita. Após rebote do goleiro, Cole Palmer disputou a bola com Lawrence-Gabriel, que acabou tocando para o próprio gol.

Na segunda etapa, o abismo técnico ficou ainda mais evidente. Sem forçar, o Chelsea chegava com facilidade ao ataque e os gols saíram com naturalidade. Aos 12, Adarabioyo fez o quarto, de cabeça. Andrey Santos também marcou de cabeça ao completar cobrança de escanteio de Estêvão aos 24.