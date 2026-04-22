Chelsea demite Liam Rosenior e vai contar com técnico interino o fim da temporada

A série de maus resultados à frente do Chelsea encerrou o ciclo de Liam Rosenior à frente do time profissional. O clube inglês anunciou a demissão do profissional nesta quarta-feira. Contratado no início do ano para substituir Enzo Maresca, ele deixa o cargo depois de 107 dias.

O desligamento acontece apenas quatro dias antes da semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, o conjunto azul enfrenta o Leeds United por uma vaga na decisão do torneio. Um dia antes, o Manchester City encara o Southampton pela outra semi.

Liam Rosenior foi demitido do cargo de técnico do Chelsea após uma sequência desastrosa de resultados ruins. Nos últimos oito compromissos, a equipe comandada por Rosenior sofreu sete derrotas e venceu apenas um jogo.

Em meio à crise que tomou conta do departamento de futebol, o auxiliar técnico Calum McFarlane vai ter a missão de liderar o time principal interinamente até o final da temporada.

"Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo clube. No entanto, os resultados e o desempenho recentes ficaram abaixo dos padrões necessários, e ainda há muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea desejam a Liam muito sucesso no futuro", disse o Chelsea em um comunicado.

A equipe que conquistou o Mundial de Clubes no ano passado agora corre o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões da próxima temporada. Isso representaria um enorme prejuízo financeiro para um clube que investiu bilhões de dólares sob a gestão dos proprietários americanos Clearlake Capital e Todd Boehly.

Com contrato até 2032, o treinador de 41 anos deverá ter uma multa rescisória de aproximadamente R$ 157 milhões. A agremiação ocupa a sétima posição na tabela da Premier League e está sete pontos atrás do Liverpool, quinto colocado.

A derrota por 3 a 0 para o Brighton na terça-feira foi a gota d'água para decretar o fim do ciclo de Rosenior. Após o revés, o comandante fez severas críticas ao elenco. Nesta reformulação, no entanto, a diretoria optou pela troca de comando.

Rosenior substituiu Enzo Maresca, técnico campeão do Mundial de Clubes, em janeiro. Ele começou de forma impressionante, com uma sequência de seis vitórias em sete duelos, mas o cenário mudou rapidamente nas últimas semanas, incluindo a eliminação da Champions League para o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final.