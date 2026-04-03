Esportes

Nona demissão

Chapecoense confirma e Gilmar Dal Pozzo é o nono técnico demitido da Série A do Brasileirão

Com a saída de Dal Pozzo, Brasileirão soma o nono técnico demitido em nove rodadas 

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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