Champions League: veja os resultados dos jogos de ida das quartas de final 

Os jogos de ida das quartas de final da Champions League foram realizados nesta semana e os visitantes se deram bem. Apenas o PSG fez valer o fator local e vai definir vaga na semifinal com boa vantagem jogando longe do seu estádio.
Bayern de Munique, Arsenal e Atlético de Madrid vão definir em casa e com boas vantagens. Os alemães e os ingleses venceram por um gol de diferença, enquanto o clube espanhol fez 2 a 0 fora de casa.
Real Madrid 1x2 Bayern de Munique
No Santiago Bernabeu, na Espanha, o Real Madrid até criou bastante, mas parou em Neuer nove vezes. Luis Díaz e Harry Kane marcaram para os bávaros, enquanto Mbappé descontou para os espanhóis.
Sporting 0x1 Arsenal
Em Portugal, no Estádio José Alvalade, o Sporting quase segurou o Arsenal. No entanto, nos acréscimos, os ingleses marcaram com Havertz.
PSG 2x0 Liverpool
No Parque dos Príncipes, na França, o PSG dominou o Liverpool, que praticamente não finalizou, e fez 2 a 0, com gols de Doué e Kvaratskhelia.
Barcelona 0x2 Atlético de Madrid
O Barça jogou no Camp Nou, na Espanha, e teve mais volume de criação. Porém, antes do intervalo, Cubarsí foi expulso e facilitou a vida do Atlético de Madrid, que foi eficiente e marcou com Julian Álvarez e Sorloth.
Jogos de volta
Terça-feira (14)
- 16h - Atlético de Madrid x Barcelona
- 16h - Liverpool x PSG
Quarta-feira (15)
- 16h - Bayern de Munique x Real Madrid
- 16h - Arsenal x Sporting