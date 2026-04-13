Champions League: quem pode surpreender nos jogos de volta das quartas de final? Assista ao podcast

Barcelona foi surpreendido em casa pelo Atletico de Madrid. JOSEP LAGO / AFP

Os jogos de volta das quartas de final da Champions League chegam com a promessa de fortes emoções. O novo episódio do Deu Liga analisa os jogos e quem pode surpreender revertendo a desvantagem.

No duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, a equipe de Diego Simeone aposta mais uma vez em sua tradicional receita de intensidade e disciplina tática para tentar derrubar o rival catalão.

O Paris Saint-Germain visita o Liverpool sonhando com o bicampeonato europeu, enquanto os ingleses tentam recuperar o status de potência continental.

Já entre Bayern de Munique e Real Madrid, fica a pergunta: chegou o dia da caça? Após tantos capítulos favoráveis aos espanhóis, os alemães querem mudar a história.

Fechando a rodada, o Arsenal encara o Sporting tentando resolver a classificação sem grandes sustos — e, quem sabe, transformar a noite europeia em preparação ideal para o compromisso do fim de semana.

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