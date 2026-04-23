Cerúndolo e Carabelli avançam à segunda rodada do Masters 1000 de Madri

O argentino Juan Manuel Cerúndolo avançou para a segunda rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Daniel Altmaier nesta quinta-feira (23), com um duplo 6/4.
Cerúndolo, atual número 67 do ranking mundial, precisou buscar a virada no primeiro set após perder o saque logo no início, permitindo que Altmaier abrisse uma vantagem de 2 a 0.
O argentino conseguiu devolver a quebra no quinto game antes de abrir 4 a 3 com uma nova quebra, fechando o set ao confirmar seu serviço.
No segundo set, com o placar empatado em 3 a 3, uma nova quebra lhe permitiu abrir vantagem para conquistar o set e a vitória na partida.
Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi na próxima rodada.
Seu compatriota Camilo Ugo Carabelli, número 57 do mundo, também chegou à segunda rodada ao derrotar o veterano francês Gaël Monfils por 6/3 e 6/4.
Já o também argentino Sebastián Báez foi derrotado por 7/5 e 6/1 pelo lituano Vilius Gaubas, que enfrentará o canadense Félix Auger-Aliassime na segunda rodada.
Mais cedo, os espanhóis Pablo Carreño e Jaume Munar também haviam avançado para a segunda rodada, assim como o argentino Mariano Navone.
Carreño derrotou o húngaro Márton Fucsovics por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, alcançando a próxima fase, na qual terá pela frente seu compatriota Alejandro Davidovich Fokina.
Munar teve menos dificuldade para superar o cazaque Alexander Shevchenko, conquistando uma vitória contundente por 6/4 e 6/1.
O argentino Mariano Navone, número 45 do ranking mundial, também garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o português Nuno Borges por 6/3 e 6/4. O argentino enfrentará o alemão Alexander Zverev - o segundo cabeça de chave do torneio - na segunda rodada.
Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Madri:
Simples masculino - Primeira rodada:
- Stefanos Tsitsipas (GRE) 2 x 1 Patrick Kypson (EUA) — 3/6, 7/6 (8/6), 7/6 (7/4)
- Daniel Merida (ESP) 2 x 1 Marco Trungelliti (ARG) — 6/4, 1/6, 7/6 (8/6)
- Pablo Carreño Busta (ESP) 2 x 1 Márton Fucsovics (HUN) — 4/6, 7/6 (7/5), 6/2
- Jaume Munar (ESP) 2 x 0 Alexander Shevchenko (CAZ) — 6/4, 6/1
- Yannick Chanfana (ALE) 2 x 1 Marcos Giron (EUA) — 6/4, 6/7 (3/7), 7/5
- Juan Manuel Cerundolo (ARG) 2 x 0 Daniel Altmaier (ALE) — 6/4, 6/4
- Alexander Blockx (BEL) 2 x 1 Cristian Garín (CHI) — 4/6, 7/5, 7/5
- Vilius Gaubas (LTU) 2 x 0 Sebastián Báez (ARG) — 7/5, 6/1
- Fábián Marozsán (HUN) 2 x 0 Ethan Quinn (EUA) — 7/6 (7/5), 7/6 (8/6)
- Daniel Vallejo (PAR) 2 x 0Grigor Dimitrov (BUL) — 6/4, 6/4
- Camilo Ugo (ARG) 2 x 0 Gael Monfils (FRA) — 6/3, 6/4
- Adam Walton (AUS) 2 x 0Martín Landaluce (ESP) — 6/2, 6/3
- Martin Damm Jr. (EUA) 2 x 0 Alexei Popyrin (AUS) — 7/6 (9/7), 6/4
- Terence Atmane (FRA) 2 x 0 Miomir Kecmanovic (SRB) — 6/4, 7/5
- Mariano Navone (ARG) 2 x 0 Nuno Borges (POR) — 6/3, 6/4
* AFP