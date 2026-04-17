CBF e clubes do futebol brasileiro se manifestam após morte de Oscar Schmidt

Oscar foi o maior pontuador da história do basquete brasileiro. FIBA / Reprodução

Oscar Schmitd morreu, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos após ter um mal-estar em Santana do Parnaíba no interior de São Paulo. A morte foi confirmada pela equipe da Equipe 14 Eventos, empresa administrada por Oscar, que anunciou o falecimento do ídolo em nota.

Os clubes do Brasil se manifestaram e lamentaram a morte precoce de um dos maiores nomes do basquete mundial.

Além dos times, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, lamentou a morte.

— Oscar, nosso Mão Santa, foi sinônimo de patriotismo, garra e talento. Foi um competidor incansável que honrou a camisa do Brasil como poucos. Sua dedicação ao basquete e ao país inspirou gerações e ajudou a construir a história do nosso orgulho nacional. Hoje, o Brasil se despede de um gigante, mas seu legado permanece vivo e seus exemplos seguirão conosco para sempre.

Confira as publicações