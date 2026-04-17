CBB lamenta morte de Oscar Schmidt: "Redefiniu os limites do possível dentro das quadras"

Oscar foi o maior pontuador da história do basquete brasileiro. LULUDI / AGE-ESTADÃO CONTEÚDO

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB), principal entidade da modalidade no Brasil, lamentou a morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, nesta sexta-feira (17).

Um dos maiores jogadores e cestinha da história do basquete brasileiro, ele teve um mal-estar e foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, interior paulista.

"Há atletas que marcam época. Outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria. O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do esporte, dono de uma trajetória que redefiniu os limites do possível dentro das quadras. A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um do maiores ídolos da história do esporte mundial.

Oscar Schmidt não foi apenas um jogador extraordinário. Foi a definição de entrega, de paixão e de compromisso com o esporte. Sua história não se resume a recordes ou conquistas, mas à forma como jogou, com coragem, convicção e amor incondicional ao basquete.

Sua morte encerra uma era. Mas sua grandeza permanece. Porque lendas não se despedem. Elas permanecem. Em cada arremesso, em cada memória, em cada história contada.

Oscar Schmidt é eterno", escreveu a entidade em nota em seu site.

O "Mão Santa", como ficou conhecido, anotou os 49.737 pontos em 1.615 partidas, com média de 30,7 pontos por jogo. Pela seleção brasileira, Oscar fez 7.963 pontos e teve como principal título o Pan-Americano de 1987 contra os Estados Unidos.

Recordes de Oscar