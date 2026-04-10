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"Cascudos" no Gre-Nal: os jogadores dos atuais elencos da dupla que mais atuaram em clássicos; veja lista

No Grêmio, zagueiro multicampeão pelo clube lidera a lista; no Inter, meia com duas passagens foi quem mais jogou

Zero Hora

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