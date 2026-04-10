"Cascudos" no Gre-Nal: os jogadores dos atuais elencos da dupla que mais atuaram em clássicos; veja lista

Gre-Nal é, também, um jogo feito para os "cascudos". Às vésperas do 452º confronto na história da dupla, Zero Hora preparou uma lista dos atletas dos atuais elencos de Grêmio e Inter que mais entraram em campo no clássico.
Confira a seguir.
Jogadores do Grêmio com mais Gre-Nais
No Grêmio, quem mais atuou é um zagueiro multicampeão pelo clube. Desde a sua chegada, em 2016, Kannemann disputou 21 clássicos com a camisa do Tricolor.
O segundo da lista também está há algum tempo no elenco mas, por conta de uma lesão que se estende, não vai entrar em campo. Entre os três que fecham o top 5, apenas um deve atuar. Veja lista abaixo.
- Kannemann - 21
- Villasanti - 12
- Dodi - 10
- Pavon - 8
- João Pedro - 8
Jogadores do Inter com mais Gre-Nais
No lado colorado, outro jogador experiente. Alan Patrick entrou em campo em clássicos em 18 oportunidades, nas duas passagens em que esteve no Beira-Rio (a primeira em 2013-2014, e a atual desde a chegada, em 2022).
Depois, aparecem outros dois jogadores com nove clássicos disputados, e mais dois com oito partidas. Veja abaixo.
- Alan Patrick - 18
- Rafael Borré - 9
- Bruno Henrique - 9
- Gabriel Mercado - 8
- Bernabei - 8
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