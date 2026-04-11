Carlos Alcaraz x Jannik Sinner: horário e onde assistir à final do Masters 1000 de Monte Carlo

Carlos Alcaraz x Jannik Sinner: saiba tudo sobre o confronto. Montagem com fotos de THIBAUD MORITZ / AFP

O primeiro duelo de 2026 entre os dois melhores tenistas da atualidade será neste domingo (12), às 10h (horário de Brasília).

Este será o 17º embate entre os dois, com vantagem de 10 a 6 para o espanhol. No entanto, o italiano venceu o último duelo, no ATP Finals, em novembro do ano passado.

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Alcaraz é o atual campeão de Monte Carlo e defende os mil pontos. Sinner, por outro lado, busca o primeiro título da competição, e podendo conquistar três campeonatos de nível Masters 1000 em sequência.

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN 2 e pelo Disney+.



