Carlos Alcaraz está fora de Roland Garros e do Masters 1000 de Roma; veja o anúncio

Alcaraz tem lesão no punho. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz está fora de Roland Garros. Bicampeão do torneio, ele anunciou a desistência nesta sexta-feira (24), por conta da lesão no punho que já o tirou da disputa do Masters 1000 de Madrid.

Além do grand slam francês, no qual o espanhol é bicampeão, ele também não irá disputar o Masters 1000 de Roma. Alcaraz é o atual campeão do torneio italiano.

A desistência foi anunciada por Alcaraz em suas redes sociais. Na postagem no Instagram, o espanhol disse ser um "momento difícil", mas algo necessário para não agravar a lesão. (veja abaixo o comunicado).

Não há previsão para o retorno de Alcaraz às quadras. O espanhol é o atual número 2 do mundo, atrás apenas do italiano Jannik Sinner.