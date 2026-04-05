Calleri leva 8 pontos no supercílio após choque em São Paulo x Cruzeiro no Brasileirão

Em ótima fase no São Paulo desde se recuperou no ano passado de uma cirurgia no joelho, Calleri teve de sair de campo neste sábado, dia 4, na casa dos 30 minutos do segundo tempo. O capitão e artilheiro deu lugar a André Silva após lance envolvendo Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

O São Paulo publicou nas redes sociais uma imagem de Calleri com oito pontos no supercílio após choque com o defensor mineiro no jogo em que a equipe paulista goleou seu adversário por 4 a 1.

O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o camisa 9 cabeceou a bola após cobrança de escanteio. Na jogada, houve a colisão entre os jogadores e a partida ficou interrompida por uns bons minutos.

Calleri, que marcou o primeiro gol do São Paulo na partida de pênalti, teve de ser substituído. No entanto, não deve preocupar a equipe para os próximos compromissos. Com o resultado, o time paulista subiu momentaneamente para a 2ª colocação com o 20 pontos, empatando com o Fluminense, ainda joga com o Coritiba pela 10ª rodada.