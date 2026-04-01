Calderano sofre, vence Karlsson, e mantém vivo o sonho do bi na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Ler resumo

Calderano é o atual campeão. ITTF World / Divulgação

Em um jogo dramático e bastante disputado, Hugo Calderano fez valer o seu favoritismo e manteve vivo o sonho do título. Nesta quarta-feira (1º), em Macau, ele derrotou o sueco Kristian Karlsson por 3 sets a 2, parciais de 11/13, 11/5, 11/1, 4/11 e 11/9, e garantiu a sua classificação nas oitavas de final, na busca pelo bicampeonato da Copa do Mundo de Tênis de Mesa.

A partida serviu ainda como uma espécie de tira-teima já que o retrospecto entre os dois competidores era de total equilíbrio até o duelo desta quarta. Em quatro confrontos, cada um venceu dois jogos.

O primeiro set começou com Calderano imprimindo boa vantagem de três pontos. O sueco, no entanto, respondeu rápido, empatou e virou a disputa para 6 a 4. O confronto continuou bastante disputado chegou a estar 11 a 11, mas Karlsson foi mais efetivo no fim e abriu vantagem com um 13 a 11.

Na segunda parcial, o brasileiro teve novamente um ótimo início de game e abriu 5 a 0, mas novamente permitiu a reação do rival que diminuiu a distância para dois pontos: 7 a 5. O atual campeão do torneio, no entanto, voltou a encaixar seu jogo e empatou o embate com um 11 a 5.

A agressividade voltou a colocar Calderano à frente no placar na terceira parcial com um 8 a 1 sobre Karlsson. A variação no saque desnorteou o sueco e o terceiro set foi definido com facilidade: 11 a 1 para o brasileiro e vantagem de 2 sets 1.

Quando tudo indicava que o jogo seria definido no quarto set tamanha a superioridade de Hugo Calderano, veio a surpresa. Karlsson voltou mais focado, comandou as ações e deixou tudo empatado ao triunfar por 11/4.

O set decisivo foi disputado em um clima de tensão. E diante deste cenário, Calderano demonstrou mais equilíbrio, iniciou a disputa melhor e assumiu a dianteira no marcador com um 7 a 5. Karlsson, no entanto, reagiu e igualou em 9 a 9. Na reta final, porém, Calderano se superou e garantiu a classificação às oitavas de final.

Bruna Takahashi também avança

Bruna é a número 21 do mundo. ITTF World / Divulgação

Bruna Takahashi, a outra representante do Brasil na Copa do Mundo de Tênis de Mesa também entrou em ação nesta quarta-feira (1º) em busca da permanência no torneio e obteve a classificação para as oitavas de final com uma vitória de virada sobre Bernadette Szocs pelo placar de 3 sets a 1 com parciais de 5/11, 11/8, 11/5 e 11/5.

A romena começou num ritmo mais intenso o primeiro set e venceu o duelo até com certa facilidade ao emplacar 11/5. Já a segunda parcial foi marcado pela superação da brasileira. Agressiva no saque, ela empatou o duelo ao definir o duelo em 11/8.

Definitivamente no jogo, Bruna iniciou o terceiro set com um jogo mais consistente e desestabilizou Bernadette. Com um 7 a 4 a favor, ela administrou a liderança e virou o confronto em sets finalizando com 11/5.