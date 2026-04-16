'Cala a boca': Discussão entre Vini Jr. e Bellingham acentua crise no Real Madrid

A derrota de 4 a 3 para o Bayern de Munique e a consequentemente eliminação da Champions League nas quartas de final acentuou a tensão que domina o elenco merengue após as duas derrotas para o rival alemão nesta etapa eliminatória. Jogadores de primeira prateleira, Jude Bellingham e Vini Jr protagonizaram uma discussão durante o jogo e deram o tom do ambiente carregado.

O atrito foi flagrado pelas câmeras da Movistar durante uma investida ofensiva do conjunto espanhol. No lance, Vinícius Jr invadiu a área mas não atendeu ao pedido Belligham, que havia pedido a bola. Na sequência, o atacante revelado pelo Flamengo fez um passe ruim e a defesa alemã interceptou a jogada.

De acordo com o jornal espanhol Marca, ao ser questionado pelo meio-campista inglês, o jogador brasileiro logo respondeu irritado. "O que você quer? Cala a boca".

Segundo dados oficiais da Uefa, houve pouca colaboração entre os dois astros merengues durante o duelo. Vini Jr recebeu quatro passes de Bellingham, mas não passou a bola para o companheiro nenhuma vez.

Bem marcado pela defesa do Bayern, o camisa 7 teve dificuldade em receber a bola para partir para cima do adversário e ficou na dependência de lançamentos longos. Apesar da vigilância, ele ainda conseguiu dar uma assistência para Mbappé balançar a rede em um dos gols do Real Madrid.