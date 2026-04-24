Caio Bonfim quebra recordes brasileiro e sul-americano na marcha atlética

Caio Bonfim (E) e Max Batista (D) foram os dois primeiros nos 5 mil da marcha. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Caio Bonfim segue fazendo história no atletismo brasileiro. Apenas 12 dias após a disputa do Mundial por Equipes de Marcha Atlética, ele voltou a competir e bateu o recorde brasileiro e sul-americano dos 5 mil metros da marcha atlética.

A marca foi obtida durante o 5º Troféu Adhemar Ferreira da Silva, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. A prova foi disputada nesta sexta-feira (24).

Caio finalizou a prova em 18min37seg35, melhorando o recorde sul-americano anterior de 18min46seg08, conquistado pelo equatoriano Jefferson Pérez em maio de 2007. Já o recorde brasileiro era ainda mais antigo: o tempo de 19min28seg87 havia sido estabelecido por Sergio Galdino em março de 1993.

— Os 5 mil têm uma pegada diferente, porque precisa começar forte, e a gente é acostumado a fazer uma rodagem em que vai crescendo o ritmo. Mas foi um ótimo resultado, que mostra como o trabalho para o Mundial foi bem feito, porque hoje foi resquício do treino do Mundial. Estou muito feliz — disse o vice-campeão olímpico e bronze na última edição do Mundial.

Max Batista foi o segundo colocado, com 19min33seg19, enquanto Edson Aguiar garantiu o bronze, com 21min09seg26.