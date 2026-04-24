Bukayo Saka volta a ser relacionado após desfalcar o Arsenal por um mês devido a lesão

O astro do Arsenal, Bukayo Saka, "provavelmente" retornará no sábado, contra o Newcastle, pela Premier League, anunciou nesta sexta-feira (24) seu técnico, Mikel Arteta.

Os 'Gunners' estão desfalcados do francês há um mês, período durante o qual venceram apenas uma de suas últimas cinco partidas.

A última aparição do atacante remonta ao dia 22 de março.

"Bukayo provavelmente estará na lista de relacionados [contra o Newcastle], então essa é uma boa notícia", disse Arteta na coletiva de imprensa pré-jogo no Emirates Stadium, a casa do Arsenal.

O zagueiro Riccardo Calafiori também deve retornar após uma ausência de três partidas, segundo o treinador.

Saka, de 24 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, e a duração estimada de seu afastamento nunca foi divulgada pelo clube.

"Demos a ele um pouco de tempo. Houve um momento em que ele estava com dificuldades para manter seu nível de desempenho, pois não se sentia confortável de forma alguma", comentou Arteta.

"Ele passou por um período difícil. Sem dúvida sentimos a falta dele, e agora ele está de volta conosco". Mas, para Bukayo Saka, assim como para os outros jogadores, "estar à disposição não é suficiente", é preciso oferecer a "melhor versão" de si mesmo em campo, afirmou o técnico espanhol.

"É disso que precisamos neste momento da temporada", acrescentou.

No intervalo de apenas um mês, o Arsenal perdeu a final da Copa da Liga inglesa para o Manchester City, foi eliminado da FA Cup nas quartas de final por um clube da segunda divisão (o Southampton) e sofreu duas derrotas consecutivas no campeonato, contra o Bournemouth e o City.

Os 'Gunners' estão empatados com o Manchester City (70 pontos cada e saldo de gols idêntico), restando cinco rodadas para o fim da competição.

Eles também seguem na disputa da Champions League, onde vão encarar na semifinal o Atlético de Madrid.