Brasileiras ganham bronze na maratona do Mundial de Marcha Atlética por Equipes em Brasília

A equipe feminina do Brasil conquistou uma medalha inédita no Mundial de Marcha Atlética por Equipes neste domingo, em Brasília. Formado por Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Vicentainer, o time brasileiro terminou com 28 pontos, atrás do Equador, que somou 12, e da Itália, com 13.

A prova foi vencida pela equatoriana Paula Torres, com 3h24min37, seguida pela italiana Sofia Fiorini (3h25min42) e pela compatriota Nathaly Leon (3h31min47). A melhor brasileira foi Viviane Lyra, que terminou na quinta posição, cerca de 3 minutos depois de Nathaly Leon. Gabriela de Sousa foi a 11ª, e Mayara Vicentainer, a 12ª.

Em sua estreia na maratona, Paula Torres liderou desde o início e foi apenas 18 segundos mais lenta do que o melhor tempo já registrado para a distância. Por volta do km 24, Viviane formou um pelotão que tentou se aproximar da equatoriana ao lado das italianas Fiorini e Eleonora Giorgi, mas pouco depois a brasileira começou a demonstrar sinais de fadiga e permitiu que a dupla abrisse vantagem.

O melhor resultado do Brasil em um Mundial de Marcha Atlética por Equipes era um quinto lugar da equipe feminina em Muscat, em Omã, em 2022, na antiga prova dos 35 km.

CAIO BONFIM É SUPERADO NO FINAL E FICA COM BRONZE NA MEIA-MARATONA

Campeão mundial e medalhista olímpico, o brasileiro Caio Bonfim começou bem, se manteve no primeiro pelotão da frente e assumiu a ponta a partir do km 16. A disputa no final da prova ficou entre o brasileiro, o italiano Francesco Fortunato e o etíope Misgana Wakuma. Na volta final, Fortunato abriu vantagem e venceu com 1h27min25.