Brasileira bate recorde sul-americano dos 800m livre em competição na Austrália 

O Australian Open de natação começou nesta segunda-feira (6), em Gold Coast, com o Brasil fazendo história dentro da água. Completando a prova em 8:23.98, Maria Fernanda Costa bateu os recordes brasileiro e sul-americano dos 800m livre e conquistou a medalha de prata.
A brasileira superou a neozelandesa Erika Fairweather, finalista olímpica em Paris-2024, e só ficou atrás da australiana Lani Pallister, que fechou com o tempo de 8:11.28.
Com o resultado, Mafê quebrou o próprio recorde brasileiro (8:28.92), conquistado na Seletiva Olímpica de Paris-2024. Além disso, derrubou a marca sul-americana que era da argentina Delfina Pignatiello (8:24.33), no Mare Nostrum de Canet, em 2019.
Veja as parciais de Mafê nos 800m livre:
- 100m: 1:00.13
- 200m: 2:03.65
- 300m: 3:07.73
- 400m: 4:11.20
- 500m: 5:14.17
- 600m: 6:18.61
- 700m: 7:22.40
- Final: 8:23.98