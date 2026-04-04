Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano sub-17: onde assistir ao vivo, convocados e horário

A seleção brasileira sub-17 enfrenta a Bolívia neste sábado (4), às 20h (horário de Brasília), no Paraguai. O duelo é válido pela primeira rodada do Sul-Americano da categoria.
Em busca do tri consecutivo, a seleção luta também por uma vaga na Copa do Mundo sub-17, que será realizada no Catar. Sete equipes sul-americanas vão se classificar para o Mundial, que desde o ano passado tem 48 participantes.
Os convocados do Brasil
- Goleiros: Vitor Wachter - Grêmio, Gustavo Milani - Corinthians e Arthur Vale - Santos
- Defensores: Samuel Almeida - Atlético-MG, Lucas Alves - Bragantino, Arthur Monteiro - Athletico-PR, Richard Wendel - Fluminense, David Brendo - Grêmio, Guilherme Lira - Palmeiras
- Breno Sales - Vasco e Isaac Leocádio - Palmeiras
- Meio-campistas: Vinicius Rocha - Santos, Nicolas Pereira - São Paulo, Ruan Yago - Palmeiras, Eduardo Pape - Cruzeiro, Eduardo Conceição - Palmeiras e Robert William - São Paulo
- Atacantes: João Bezerra - Inter, David Nogueira - Santos, Kauê Furquim - Bahia, Bryan Lima - Athletico-PR, Riquelme Henrique - Atlético-MG e Lyan Araújo - Bahia
Onde assistir a Brasil x Bolívia
- O SporTV anuncia a transmissão.