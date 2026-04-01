'Brasil vive de Vini Jr. e Endrick': jornais internacionais repercutem vitória da seleção

As atuações decisivas de Vini Jr e Endrick recolocaram a seleção brasileira novamente em evidência na vitória de 3 a 1 sobre a Croácia, na noite desta quarta-feira, nos Estados Unidos, no olhar da imprensa internacional com desfecho da Data Fifa do mês de março.

Na Espanha, palco onde o atacante revelado pelo Flamengo brilha pelo Real Madrid e onde Endrick também ensaiou seus primeiros passos antes de seguir para o futebol francês, os dois jogadores ganharam as manchetes.

O Marca foi enfático ao analisar o triunfo da equipe do treinador Carlo Ancelotti: "Vinicius e Endrick lideram o Brasil contra uma Croácia apática", estampou o noticioso em sua manchete.

O periódico destacou a boa atuação de Vini e a sua assistência para o primeiro gol do Brasil e exaltou ainda a presença decisiva de Endrick na etapa final. O atacante do Lyon sofreu o pênalti do 2 a 1 e deu a assistência para Gabriel Martinelli fechar a contagem.

O As, também da Espanha, seguiu o mesmo caminho em sua análise sobre o confronto e apontou os dois atacantes como destaque do duelo: 'O Brasil vive de Endrick e Vini'.

O jornal destacou que, "em outra partida sem brilho, uma jogada histórica de Vini e uma atuação heroica de Endrick evitaram um desastre que, por vezes, parecia muito real".

Aqui na América do Sul, o triunfo brasileiro também ganhou "eco". O Olé da Argentina, deu ao resultado positivo o tom de vingança pelo fato de a Croácia ter eliminado o Brasil na Copa do Mundo de 2022.

"O Brasil se vingou: derrotou a Croácia", estampou a publicação. O resultado, segundo o jornal, dá mais tranquilidade a Ancelotti nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo.