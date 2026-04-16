Brasil perde para a Colômbia e está fora do Sul-Americano sub-17; goleiro do Grêmio sofre gol polêmico

Amarelinha perdeu por 3 a 0 no Paraguai. Nelson Termé / CBF

O Brasil está fora do Sul-Americano sub-17. Maior campeã do torneio, a seleção brasileira foi eliminada em um jogo polêmico, ao perder para a Colômbia por 3 a 0, pela semifinal, nesta quinta-feira (16), no Paraguai.

A polêmica envolve o primeiro gol colombiano, logo no início do segundo tempo, que mudou o rumo da partida. Mosquera arriscou de fora da área sem chances para Vitão, goleiro do Grêmio e da Amarelinha. No entanto, há dúvida se a bola realmente entrou: após bater no travessão, ela quicou em cima da linha e, mesmo assim, o gol foi validado pela arbitragem.

O Brasil, que já estava bem, tornou-se ainda mais ofensivo. Com isso, deu espaço: os colombianos ampliaram aos 22 da etapa final, com Escorcia. Nos acréscimos, Escorcia marcou mais um golaço.

Na final, no próximo domingo (19), a Colômbia enfrentará Argentina ou Equador, que se enfrentam ainda na noite desta quinta.

De olho nos jovens da Dupla

Além de Vitão, outros dois representantes da dupla Gre-Nal atuaram na partida. O zagueiro David Brendo, do Grêmio, e o atacante João Bezerra, do Inter, começaram entre os titulares.

Apenas o colorado foi substituído, atuando somente na primeira etapa. O zagueiro gremista era o capitão na partida e foi punido com amarelo nos minutos finais. Já o goleiro Vitão não teve culpa nos gols do adversário.