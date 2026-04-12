Brasil leva prata e bronze na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Tashkent

O Brasil subiu duas vezes ao pódio na etapa de Tashkent da Copa do Mundo de ginástica rítmica, neste domingo. O conjunto garantiu a medalha de prata na série mista, enquanto Geovanna Santos conquistou o bronze na fita, marcando seu primeiro pódio em competições desse nível.

Após um início de competição irregular, as brasileiras deram a volta por cima na final da série mista (três arcos e duas maças). Com apresentação segura e embalada por música pop, o grupo formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi elevou sua nota em relação à classificatória e ficou atrás apenas da China, atual campeã olímpica.

Por outro lado, o desempenho na série de cinco bolas não repetiu o mesmo nível. A equipe voltou a apresentar falhas e terminou fora da disputa por medalhas, ficando distante das primeiras colocadas em uma prova dominada pelas chinesas.

No individual, Geovanna Santos aproveitou a oportunidade na final da fita para fazer uma apresentação consistente e subir ao pódio. Após classificação mais discreta, a ginasta brasileira melhorou sua execução na decisão e garantiu a terceira colocação, atrás da alemã Darja Varfolomeev e da americana Rin Keys.

Quem também esteve em finais foi Bárbara Domingos. A brasileira disputou as decisões na bola e nas maças, terminando ambas na oitava posição, mantendo presença entre as principais ginastas da competição.