Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino

A seleção brasileira largou com grandes vitórias no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra, com o masculino anotando 3 a 1 sobre Porto Rico pelo Grupo 4 e o feminino superando o Cazaquistão na chave 5 pelo mesmo placar.
Principais nomes da modalidade no País, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que formam dupla mista e são namorados, foram os destaques nacionais, ao garantirem dois pontos cada para as respectivas seleções.
Grande nome do tênis de mesa mundial, Calderano garantiu dois pontos, fazendo 3 a 0 em Steven Moreno (11/4, 11/6, 11/5) e em Angel Naranjo (11-7,11-3,11-3), que havia superado Leonardo Lizuka por 3 a 1 (11/7, 8/11, 9/11, 9/11), apesar da luta do brasileiro, enquanto Guilherme Teodoro garantiu a outra vitória, sobre Enrique Rios (13/11, 11/9, 11/7). O time ainda conta com Felipe Arado.
No feminino, Takahashi repetiu a dose ao também garantir dois triunfos por 3 a 0, sobre Sarvinoz Mirkadirova (11/0, 13/11, 11/7) e Zauresh Akasheva (11/6, 12/10, 11/6) à equipe nacional. Laura Watanabe anotou o outro ponto ao bater Zhanerke Koshkumbayeva, com 3 a 2 (11/4, 7/11, 11/9, 7/11, 11/9), enquanto Giulia Takahashi perdeu seu duelo para Akasheva por 3 a 2 (11/8, 7/11, 11/6, 5/11, 9/11). Victoria Strassbourger não atuou.
As equipes brasileiras voltam à disputa nesta quarta-feira (29), com a seleção feminina encarando a República Tcheca e a masculina desafiando a Hungria. Por fim, na quinta-feira (30), fecham a disputa contra Mongólia e Uzbequistão, respectivamente.
A competição conta com 56 seleções divididas em 14 grupos de quatro representantes cada e com os campeões avançando ao mata-mata, além dos seis melhores segundos. Outras seis equipes classificadas em segundo buscarão outras 12 vagas em uma fase preliminar.