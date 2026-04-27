Brasil conquista prata no feminino e bronze no masculino em etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia

A quarta etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia foi encerrada no domingo (26), no Estadio Mundialista de Los Pynandi, localizado no Parque Olímpico Paraguaio, em Luque. O Brasil ficou com duas medalhas, uma de prata, conquistada por Kyce e Talita Simonetti, no feminino, e uma de bronze, com Guto e Joanthan, no masculino.
No competição, as duplas pontuam para os respectivos países e não existe uma disputa por parcerias para definir um campeão geral ao final da temporada.
Feminino
Kyce e Talita chegaram à decisão ao superarem as argentinas Michel Tosi e Brenda Churín por 2 a 0, parciais de 21/14 e 21/11, na semifinal.
Já na disputa pelo ouro, elas caíram diante das locais Michelle Valiente e Giuliana Corrales por 21/13 e 21/12.
O bronze entre as mulheres ficou com as argentinas Agostina Ghigliazza e Morena Abdala, que venceram as compatriotas Tosi e Churín por 21/16 e 21/11.
Masculino
Guto/Jonathan perderam a semifinal, para os locais Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, por 21/18 e 22/20, e foram para a disputa do bronze.
No jogo que valia um lugar no pódio, os brasileiros venceram os argentinos Valentino Salema e Valentino Lombardo em sets diretos, com parciais de 21/11 e 21/15.
O ouro foi ganho pela parceria argentina Juan Amieva e Maciel Bueno, que derrotaram os paraguaios Massare e Melgarejo por 2 a 1, de virada, parciais de 18/21, 23/21 e 15/12.
Demais brasileiros
O Brasil teve quatro parcerias no evento no Paraguai. No feminino, Lucília/Kawane caíram nas quartas de final, superadas por Kyce e Talita Simonetti.
Entre os homens, Pedro e Felipe Cavazin também pararam nas quartas, derrotados pelos argentinos Salema e Lombardo.