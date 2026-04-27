Brasil conquista quatro ouros e cinco pratas na Copa do Mundo de Boxe

O Brasil encerrou a primeira etapa do circuito da Copa do Mundo de Boxe com nove medalhas, sendo quatro de ouro e cinco de prata.
As 20 finais do evento realizado no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu (PR), foram disputadas neste domingo (26) em duas sessões.
Luz Gabriel Oliveira levou o primeiro ouro brasileiro ao derrotar o estadunidense Salim Ellis Bey, por decisão unânime dos cinco árbitros, na final da categoria até 60 kg.
A segunda medalha dourada veio com Isaías Filho, que venceu a final da categoria até 80 kg, diante do espanhol Emmanuel Reys Pla, também por decisão unânime.
Com um placar final de 4 a 1, Yuri Falcão levou o ouro na categoria até 65 kg, derrotando o japonês Shion Nishiuama.
O último título brasileiro veio com Wanderley Pereira na categoria até 80 kg. De forma unânime, ele bateu o croata Gabrijel Veocic.
Vice-campeões
Nas outras cinco finais com brasileiros, Rebeca Santos foi dominada pela cazaque Viktoriya Grafeyva, na categoria até 60 kg.
Kaian Reis perdeu a final dos 70 kg para o polonês Damian Durkacz, por 5 a 0, assim como Thauan Silva, nos 75 kg, diante do azeri Saidjamshid Jafarov.
Bárbara Santos também foi superada por decisão unânime, diante da norueguesa Sunniva Hofstad, na disputa dos 75 kg feminino.
O último brasileiro a subir no ringue para disputar um título foi Kauê Belini nos 85 kg. Por 4 a 1, ele perdeu para o cazaque Sultanbek Aibaruly.
Próxima etapa
A segunda das três etapas da competição será realizada em Guiyang City, na China, de 15 a 20 de junho.