Brasil conquista cinco medalhas no primeiro dia do Pan-Americano de Levantamento de Pesos

O primeiro dia de Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Pesos, naa segunda-feira (27), na Cidade do Panamá, teve o Brasil no pódio em cinco oportunidades. Nathasha Rosa e Thiago Félix faturaram, ao todo, uma prata e quatro bronzes.
Na categoria até 53kg, o Brasil tinha a presença das irmãs Emily Rosa e Nathasha Rosa. Enquanto Emily estava subindo de categoria, visando uma possível classificação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Nathasha entrava como uma das postulantes a um lugar no pódio.
Ela começou com carga conservadora, de 85 kg. Depois, levantou 87 kg, com bastante tranquilidade. O bronze já estava garantido e o passo seguinte era brigar pela prata ou ouro com a colombiana Rohelys Gonzalez e a estadunidense Miranda Ulrey. Nathasha falhou e ficou em terceiro. A colombiana também, mas fez antes a carga de 87 kg e levou a prata. Ulrey errou suas duas primeiras tentativas, mas acertou a terceira, com 96 kg, e ficou com o ouro.
No arremesso, Nathasha também fez boa prova. Acertou as duas primeiras, com 105 kg e 108 kg, mas não conseguiu chegar aos 110 kg. A venezuelana Katheryn Zarate levantou 109 kg e ficou com a prata. Com 120 kg, Ulrey foi a medalhista de ouro, no arremesso e no total (216 kg).
A prova mais consistente da brasileira lhe rendeu a prata no total, com 195 kg. O bronze ficou com Zarate (192 kg). Emily Rosa estabeleceu as marcas de 78 kg no arranco (8º lugar), 96 kg no arremesso (10º lugar) e 174 kg no total (9º lugar).
Caminhada olímpica
Campeão mundial da categoria até 55 kg em 2024 e habituado a disputar provas na categoria até 60 kg, Thiago Félix deu o seu primeiro passo na nova categoria, até 65 kg, rumo ao sonho olímpico. E fez bonito. Em sua primeira participação, subiu mais de 20 quilos os seus recordes pessoais e conquistou um bronze no arremesso e outro no total.
Ele iniciou a prova do arranco com 125 kg, dois a mais que seu último recorde oficial, de 123 kg. Depois, cumpriu bem as cargas de 128 kg e 132 kg, garantindo o quarto lugar na prova, apenas um quilo abaixo do peruano David Bardalez.
No arremesso, foi mais ousado. Já iniciou com 165 kg e depois subiu para 170 kg. Não conseguiu levantar os 175 kg que pediu na terceira tentativa, mas foi o suficiente para garantir bronze no arremesso e no total, com 302 kg.
A competição prossegue nesta terça-feira (28). O Brasil terá Julia Rodrigues na categoria até 58kg feminino. As provas iniciam às 12h.